Tsa Trasimeno a ’Ecomondo’: "Ecologia e servizi prima di tutto"

MAGIONE – Tsa Trasimeno Servizi Ambientali sarà presente a ’Ecomondo’, l’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy, che si svolgerà a Rimini dal 5 al 8 novembre. L’azienda sarà presente agli stand del Gruppo Gesenu. "Si rinnova la nostra partecipazione a uno degli eventi più importanti del settore ambiente. Partecipiamo sempre nella ferma convinzione che le opportunità di confronto e dialogo con altre realtà del settore e con le aziende che fanno della sostenibilità il loro focus vanno sempre colte. Con un obiettivo unico e condiviso, quello di offrire ai cittadini-utenti un servizio sempre più puntuale e rispondente ai bisogni sia delle famiglie che dell’ambiente in cui viviamo". Così il consigliere delegato di Tsa Trasimeno servizi ambientali, Alessio Lutazi.