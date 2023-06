Truffe: anziani nel mirino "Occhio alle telefonate Spesso c’è l’inganno"

"Buongiorno parlo con il signor Mario Rossi? Non riusciamo a contattare suo figlio, per questo chiamiamo lei. Volevamo avvertirla che ha fatto un incidente con la macchina e non è in regola con l’assicurazione. Se vuole evitargli spiacevoli grane può sistemare il tutto recandosi nel nostro ufficio. Faccia in fretta prima che parta la pratica. Sarà assistito dai nostri legali... ".

Occhio è una truffa telefonica. Una delle tante e come sempre a danno degli anziani, persone più fragili perché magari colte nel vivo dei sentimenti e particolarmente scrupolose nel rispettare le regole. Con l’arrivo dell’estate i “furbi“ si moltiplicano e i centralini dell’Unione consumatori dell’Umbria si fanno portavoce di tantissime segnalazioni.

"Il fenomeno delle truffe online o telefoniche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di tecnologie sempre più sofisticate è diventato molto pericoloso. I malviventi del web - spiega l’avvocato Damiano Marinelli - lo sanno bene. Conoscono i punti deboli delle vittime e spesso ne studiano movimenti e abitudini tenendole d’occhio anche attraverso i social. Grazie alle app dell’ultima generazione si riescono a riprodurre fedelmente bollettini postali, modulistica e perfino a sintetizzare la voce. La nostra raccomandazione? Non firmate nulla senza esservi accertati della veridicità delle carte, non fate mai dichiarazioni al telefono ed evitate di far entrare in casa persone sconosciute". Intanto, anche quest’anno, l’associazione FilosofiAmo ha intenzione di distribuire ai residenti del quartiere e nei negozi il “Vademecum per la sicurezza“ edito dal Siulp. "Truffe, raggiri e altri tipi di reati, cosiddetti contro la persona e il patrimonio, – spiegano gli esperti - sono più facilmente compiuti ai danni di persone appartenenti a fasce di età più vulnerabili, come gli over 70. Il rispetto di alcune regole, elencate in queste due pagine, come il non postare su Facebook che si è in vacanza o far svuotare dal vicino la cassetta della posta, indice che non siete in casa, può tornare utile per far sì che il malcapitato possa entrare in auto protezione e rendere la vita complicata a criminali e malfattori".

