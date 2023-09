"Troppe pratiche ferme nell’Ufficio urbanistica"

GUALDO TADINO - "L’ufficio urbanistica del Comune è nel caos: il sindaco intervenga con urgenza e dia risposte ai cittadini". Questo il testo della nota di Roberto Cambiotti, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. "Tante, troppe le pratiche dei cittadini gualdesi incagliate nei meandri dell’ufficio urbanistica, con il clamoroso e drammatico rischio di veder svanita la possibilità di accedere a contributi, bonus ed agevolazioni previsti dal governo nazionale. Prendiamo in carico le tantissime segnalazioni ricevute e sollecitiamo soluzioni. Siamo seriamente preoccupati e chiediamo all’amministrazione di intervenire urgentemente e drasticamente affinchè l’ufficio urbanistica disponga delle risorse umane necessarie per far fronte alla immensa mole di attività e procedure alla quale è sottoposto da mesi. Vanno inoltre eliminate – prosegue Cambiotti – prese di posizioni discrezionali ed interpretazioni ostative da parte di chi ha la responsabilità di tali uffici e che venga immediatamente convocato un tavolo di concertazione tra responsabili degli uffici, amministrazione comunale e i tanti professionisti gualdesi colpiti dagli innumerevoli disservizi ormai sotto gli occhi di tutti”.