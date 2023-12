Trinchese lascia Ortopedia: "Costretto, ora vado nel privato"

Ermanno Trinchese, professionista stimato della Clinica ortopedica dell’ospedale di Perugia, si è dimesso. Lo ha fatto ieri con un amaro un post su Linkedin: "Giovedì è stato il mio ultimo giorno da dipendente dell’Azienda Ospedaliera. Mi sono dimesso. Sono stati 23 anni intensi dal punto di vista umano e professionale e ho contato circa 15.000 interventi chirurgici. Ma non sono stati sufficienti a far capire che avevo qualche potenzialità ed evitare di perdere un medico che esoda dal pubblico per il privato. Purtroppo sono stato costretto a prendere questa difficile decisione. Ho sempre creduto nel Servizio Sanitario nazionale e mi sono sempre messo a disposizione per tutti i pazienti, con assoluto rispetto. Dispiace che una direzione aziendale sia stata così miope nei miei confronti paragonandomi con un rapporto 1:1 con un possibile sostituto anche del quarto-quinto anno di specializzazione". Trinchese ha poi ringraziato il direttore Mauro Caraffa e tutti i colleghi.