Trestina, buon pareggio. Secondo tempo in dieci

PIANESE: De Fazio, Remy (1’ s.t. Di Mino), Morgantini, Proietto, Polidori, Alagia, Boccadamo, Simeoni (12’ s.t. Miccoli), Mignani, Ledonne (31’ s.t. Falconi, 41’ Di Martino), Bramante (24’ s.t. Mastropietro). A disposizione: Iurino, Lo Porto, Monanni, Lulli. All. Prosperi.

TRESTINA: Fiorenza, Omohonria, Marietti (17’ s.t. Dottori), Conti, Contucci, Sensi, Belli, Menghi (33’ s.t. Soldani), Cardaioli (8’ s.t. Coppini), Di Nolfo (47’ s.t Tosti), Farneti. A disposizione: Pollini, Luchetti, Marioli, Bartolucci. All. Ciampelli.

Arbitro: Lascaro di Matera (assistenti Dattilo di Roma 1 e Pancani di Roma 1).

Marcatori : 13’ s.t. Ledonne, 35’ s.t. Di Nolfo.

Note: angoli 1-5 Ammoniti Remy, Ciampelli, Sensi, Proietto. Espulso Omohonria al 45’ per doppia ammonizione. Recupero 1’+5’.

PIANCASTAGNAIO - Buon pari per il Trestina in un campo tradizionalmente ostile come quello di Piancastagnaio, conquistato in dieci contro undici per tutta la ripresa. La partita vede un colpo di scena al 45’ quando Omohonria rimedia la seconda ammonizione e la conseguente espulsione. I locali provano a spingere con decisione nella ripresa. Al 5’ occasione per i ragazzi di Prosperi con Simeoni che vede un pertugio e serve Mignani che fa da sponda per Bramante che dall’area piccola tira prontamente ma la sfera finisce fuori di un soffio.

Poco dopo, all’11’, tiro insidioso di Di Nolfo sul quale De Fazio blocca in due tempi. Al 13’ passa in vantaggio la Pianese con Ledonne servito ottimamente da Miccoli: dal limite dell’area fa partire il suo classico tiro alla Del Piero e infila al "sette" alla sinistra di Fiorenza. Al 29’ doppia occasione con Mignani che prova a fare il pallonetto, ma il portiere respinge: la sfera termina sui piedi di Mastropietro che in slalom si trova di fronte a Fiorenza, ma il tiro fa la barba al palo. Improvvisamente è il Trestina invece a segnare pareggiando al 35’ con Di Nolfo che sfrutta un errore di Miccoli e colpisce con un rasoterra.