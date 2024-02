Tre giorni sull’amore con Umbrialibri Love

TERNI – Tre giorni dedicati all’amore. Da venerdì 9 a domenica 11 Umbrialibri torna a Terni con l’edizione Love che proporrà incontri, laboratori e spettacoli con scrittori, psicanalisti, attori, critici musicali, giornalisti e personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Tra i nomi annunciati ci sono Paolo Nori, Ilaria Gaspari, Antonio Pascale, Davide Orecchio, Francesca Fialdini, Franco Arminio, Marcello Veneziani, Cinzia Tani, Antonio Petrocelli.

I protagonisti si avvicenderanno nella Biblioteca Comunale di Terni per riflettere e cercare di rispondere alle domande sull’amore e le sue molteplici sfumature: conversazioni, monologhi, performance e laboratori animeranno il weekend della città di San Valentino per capire come e perché ci innamoriamo e in che modo l’emotività, la sensibilità e le relazioni romantiche fanno i conti con l’Intelligenza Artificiale. Ma anche per non prendersi troppo sul serio con i sentimenti, trovare il momento giusto per dichiararsi, dedicare una canzone o scrivere una lettera d’amore. Le serate di venerdì 10 e sabato 11 febbraio si svolgeranno al Teatro Secci, dove Paolo Nori porterà in scena il monologo letterario ‘’A cosa servono i russi’’ e al Cinema Politeama dove, in via eccezionale, UmbriaLibri propone il più grande gruppo d’ascolto per la finale del Festival di Sanremo. Sarà anche possibile visitare la mostra gratuita ‘’Amarsi - l’amore nell’arte da Tiziano a Banksy’’ curata da Costantino D’Orazio a Palazzo Montani Leoni.