Travolte da un'auto, muoiono a poche ore l’una dall’altra

Terni, 5 agosto 2022 - Sono morte entrambe, a distanza di poche ore l’una dall’altra. Non ce l’hanno fatta le due donne di origine cinese, di 54 e 56 anni, travolte nel primo pomeriggio di sabato scorso mentre attraversavano via Battisti. Le condizioni delle due cinquantenni erano subito apparse particolarmente gravi. Tutte e due erano state sottoposte a un intervento neurochirurgico alla testa. Poi ieri il quadro clinico prima dell’una e poi dell’altra si è aggravato, fino al tragico epilogo. L’incidente, come detto, è avvenuto sabato pomeriggio.

Le donne sono state travolte da una Fiat Panda, condotta da un uomo di 83 anni, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, poco lontano da piazza Tacito. L’automobile viaggiava in direzione via Mazzini. Soccorse dal 118, sono state trasportate all’ospedale Santa Maria, dove i medici le hanno sottoposte a tutti gli accertamenti del caso. Il trauma che preoccupava di più, per entrambe, era quello alla testa. Tanto che è stato subito deciso per un intervento neurochirurgico, cui sarebbero state sottoposte. E così è andata. Quindi sono state ricoverate in Rianimazione, sotto osservazione e sotto cure costanti, nella speranza che le loro condizioni migliorassero. Ieri l’aggravamento e il decesso delle due donne, a distanza di poche ore. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale. All’uomo, sotto choc ma praticamente illeso, è stata subito tolta la patente.

Cordoglio per la morte delle due cinquantenni è stato espresso nel pomeriggio di ieri dal sindaco, Leonardo Latini.