Trasloco temporaneo per Anci Umbria. Comodato in via Palermo

La Provincia concede in uso gratuito ad Anci Umbria i locali situati al quinto piano dell’immobile di via Palermo 86/A. La decisione presa dall’assemblea è legata alla necessità di riorganizzare gli spazi del palazzo di Piazza Italia, interessato da lavori di miglioramento sismico realizzati a piccoli cantieri, in modo da minimizzare i disagi per le attività lavorative. Ma Anci Umbria non lascerà del tutto il centro storico, resterà presente un presidio istituzionale al secondo piano in linea con l’idea di una “Provincia sempre più casa dei Comuni”.