Trasimeno capitale dell’endurance. In gara cavalieri e amazzoni in rappresentanza di dieci nazioni

Castiglione del Lago è pronta ad ospitare lo Zigulì Test Event FEI Endurance European Championship 2025, l’anteprima del prossimo Campionato Europeo di endurance equestre che oggi vedrà ai nastri di partenza cavalieri e amazzoni in rappresentanza di dieci nazioni: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Iraq, Italia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera. L’idea di rilanciare l’Umbria e in particolare Castiglione come capitale internazionale dell’endurance e del turismo equestre è nata un anno fa, quando Italia Endurance Asd e la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) decisero di proporre alla Fei la candidatura di Castiglione a sede del Campionato Europeo 2025. Obiettivo centrato. L’ex aeroporto Eleuteri fungerà da punto di partenza e di arrivo di un tracciato di gara che si snoderà all’interno del comune di Castiglione. Il Test Event che sta per andare in scena è una prova generale non soltanto per gli atleti in gara, ma anche per il Comitato organizzatore, che ha lavorato per garantire un percorso più funzionale e sicuro per tutti. Dalla manutenzione allo sfalcio dell’erba e alla ripulitura di strade e sentieri, tutti gli interventi realizzati sul percorso in collaborazione con il Comune, l’Assessorato all’Agicoltura della Regione, l’AFOR Agenzia Forestale Regionale Umbria e Umbraflor, sono finalizzati a ridurre l’impatto ambientale e al termine dell’evento resteranno a beneficio di tutta la collettività per valorizzare il territorio. "L’obiettivo - ha detto Gianluca Laliscia, Event director dello Zigulì Test Event FEI Endurance European Championship: - è di portare nel mondo l’immagine migliore della nostra bella Umbria e della nostra bella Italia".