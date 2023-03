Tragedia sul Trasimeno: due cadaveri trovati in un appartamento, probabile omicidio-suicidio

Carabinieri in una foto di repertorio

Tuoro sul Trasimeno (Perugia) – Una tragedia dai contorni ancora da definire si è verificata a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. In un appartamento in via dei Sette Martiri sono stati trovati due cadaveri, un uomo e una donna, e secondo le prime notizie si tratterebbe di omicidio-suicidio. Sul posto i carabinieri che stanno indagando.

Notizia in aggiornamento