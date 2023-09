Tragedia nell’oliveto di famiglia Muore sul trattore a 65 anni

Tragedia nell’oliveto di famiglia. Si chiamava Sabatino Bonanni (nella foto) l’uomo che ha perso la vita mentre era al volante del suo trattore, nelle vicinanze della sua abitazione. L’incidente si è verificato sabato nel tardo pomeriggio, mentre il 65enne spoletino stava lavorando in un terreno agricolo di sua proprietà, nella frazione di Monte Martano. L’uomo era solito curare i suoi ulivi, ma questa volta il trattore lo ha tradito. A dare l’allarme sarebbe stato un vicino che, udendo il rumore del mezzo agricolo, ma non vedendolo passare, si sarebbe preoccupato. A quel punto sono scattati i primi soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dall’ospedale di Spoleto. Inutile la corsa perché, a quanto pare, quando gli operatori sono arrivati nell’oliveto il cuore dell’uomo aveva già cessato di battere ed hanno solo accertato il decesso.

Ad effettuare i primi rilevamenti sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia, coordinati dal dirigente Antonella Fuga Paglialunga. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il trattore avrebbe urtato contro il ramo di un albero. Proprio quell’impatto sarebbe stato letale, tanto che i soccorritori avrebbero potuto fare nulla per salvare la vita a Bonanni. A quanto pare, infatti, il trattore non si sarebbe ribaltato ma l’uomo potrebbe aver subito un colpo mortale nella parte superiore del corpo, forse alla testa. Un colpo talmente violento da non lasciargli scampo. Il mezzo agricolo di proprietà è stato posto sotto sequestro e anche la salma dell’uomo rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se disporre l’eventuale esame autoptico. Sconvolta dalla tragedia la famiglia del 65enne, come l’intera comunità. L’uomo qualche anno fa era diventato nonno.

D.M.