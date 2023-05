Tragedia a Perugia, ventenne americano cade dal tetto e muore

Perugia, 29 maggio 2023 – Un ragazzo americano di 20 anni è caduto da un tetto ed è morto dopo 24 ore di terapia intensiva.

La tragedia sabato notte.

Il "giro" dei locali per bere qualcosa in compagnia poi a piedi fino sotto casa. Per accorgersi di essere senza chiavi. Si sarebbe arrampicato sul tetto dell'abitazione dove viveva dal17 maggio, lo studente della Pennsylvania, morto in ospedale, a Perugia, a causa delle ferite riportate, dopo un giorno di lotta nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuto intorno alle 4 di domenica, nel quartiere universitario di Elce, il ragazzo e un amico avevano passato la serata insieme e avevano bevuto in diversi locali, prima di separarsi.

Poco dopo, il ragazzo era stato contattato dalla ragazza dell’amico che lo aveva informato che il giovane era caduto e si era ferito. Aveva, quindi, raggiunto casa del 20enne, che era al suolo, ferito ma ancora cosciente.

Agli agenti, il testimone, visibilmente alterato dall'alcol, ha raccontato, inoltre, che il 20enne, non avendo le chiavi di casa, era solito accedere all’appartamento passando da un’impalcatura del palazzo, passando da una finestra della cucina.

Nella notte, essendo la finestra chiusa, probabilmente aveva tentato, passando dal tetto, di accedere da un’altra finestra ma, verosimilmente perdendo l’equilibrio, era precipitato. Portato in ospedale in gravi condizioni, lo studente statunitense è morto questa mattina. Squadra Mobile e della Polizia Scientifica per i rilievi e gli accertamenti su disposizione della Procura, per verificare eventuali.

Luca Fiorucci