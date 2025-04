Traffico in aumento fino al 20%. Ponte San Giovanni si ribella

– Traffico in aumento sulle strade umbre, in vista delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e Primo maggio. Anas prevede i maggiori incrementi di traffico con variazioni rispettivamente del +8% e del +10%. rispetto ai flussi di viabilità ordinaria. Nella giornata di giovedì 24 aprile previsto un +13%, mentre mercoledì 30 aprile l’incremento di traffico previsto è del +5%. Tra le direttrici più interessate la statale 3bis "Tiberina" (E45) dove ci sono già stati incrementi del +8% giovedì, +16% ieri. Anche sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle è previsto un incremento del 20% nella giornata di giovedì 24 aprile. Previsto traffico in aumento anche sulla statale 675 "Umbro Laziale" tra Terni e Orte, sulla statale 685 "delle Tre Valli Umbre" tra Spoleto e Norcia e sulla statale 3 "Flaminia" tra Terni e Spoleto. E sul traffico eccessivo tra il nodo di Collestrada e Ponte San Giovanni, c’è la presa di posizione del Comitato ponteggiano che ribadisce come "ai problemi non si può rispondere con superficialità tra un selfie e i sorrisi di tante banali occasioni a beneficio di stampa e televisione, bisogna esserci in mezzo alla gente che si guadagna da vivere coi sacrifici, tra i malati che devono andare all’ospedale e non possono passare, tra i furgoni che devono consegnare le merci, e così via. La politica - continua il Comitato ‘Chi salverà Ponte San Giovanni?’ -, anche quella locale, non può essere una perenne esposizione mediatica, deve essere impegno, studio, ascolto delle persone, soprattutto di quelle che non compaiono perché sono al lavoro, non sedute a qualche tavolo di caffè o a passeggio per Corso Vannucci. E a Ponte San Giovanni - conclude - siamo particolarmente stanchi e stufi di questo andazzo senza costrutto".