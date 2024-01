Traffico e sicurezza sulle strade, ancora molti interventi da fare

Viabilità, traffico e sicurezza sulle strade, il 2023 si è chiuso con l’inaugurazione della rotatoria Capodacqua - Passaggio, al confine con Rivotorto (mettendo in sicurezza il pericoloso incrocio teatro spesso di incidenti) e il 2024 si è aperto con l’annuncio dei varchi elettronici per regolamentare gli accessi nel centro storico di Assisi. Ci sono, però, altre situazioni viarie che meritano attenzione e, magari, soluzioni. Fra i casi che vengono evidenziati anche dai cittadini c’è quello di via Monte Subasio che, collegando a via Renaiola, unisce Rivotorto alla zona di Viole e che risulta assai trafficata e insidiosa. "In passato, si era pensato di realizzare una ‘bretella’, un nuovo tracciato che aggirasse via Monte Subasio, per alleggerire il traffico in questa tratto di strada, proprio all’inizio con l’abitato di Rivotorto: è assai stretto, a ridosso delle abitazioni e del tutto insufficiente ad assorbire la viabilità". Nel mirino, in particolare, sempre in via Monte Subasio, l’incrocio con via Passaggio Vecchio, dove la visibilità è limitata, le situazioni di pericolo frequenti al pari degli incidenti. Altro punto caldo della viabilità, alle porte di Assisi, è quello all’incrocio fra via Francesca e via di Valecchie, lunga la direttrice che collega la zona dell’ex Montedison con Assisi, anche questo teatro spesso di scontri. Qui da tempo si parla della realizzazione di una rotonda per cercare di regolamentare meglio e in sicurezza l’incrocio che nonostante la segnaletica presente in zona, finisce per trarre in inganno, portando a situazioni di pericolo e anche a scontri. Un intervento, al di là del potenziamento della segnaletica, appare necessario.

Maurizio Baglioni