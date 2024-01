Tra Olympia e Castello un pari che non serve Olympia Thyrus e Città di Castello pareggiano 1-1 in una partita che non serve a nessuna delle due squadre. Grassi porta in vantaggio i padroni di casa, ma Quaranta para un rigore a Peluso. Il pareggio arriva al 37' con una perla di Peluso. Nella ripresa occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non cambia.