Tra i vincitori del bando sull’emigrazione

CASTEL VISCARDO Il Comune è tra le amministrazioni vincitrici del bando delle idee “Turismo delle radici“ indetto dal ministero degli Esteri. Lo scopo principale è di sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana e dei viaggi delle radici e creare sui territori un’offerta turistica mirata e integrata rivolta per i discendenti di coloro che anni or sono lasciarono il Comune in cerca di fortuna, molte volte oltreoceano.L’obiettivo del progetto è quello di promuovere Castel Viscardo come una meta alternativa ai principali attrattori turistici regionali, sviluppando strategie di turismo responsabile ed ecosostenibile. Ciò significa offrire ai visitatori un’esperienza autentica e unica, strettamente legata alle specificità del territorio e in equilibrio con l’ambiente naturale circostante.