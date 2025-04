Tra Cicogna e Stoppini la sfida è già cominciata

ASSISI – Verso le elezioni comunali del 25 e 26 maggio: Eolo Cicogna (foto), candidato sindaco del centrodestra, ha presentato il simbolo della sua lista civica nello stesso giorno della presentazione di Valter Stoppini quale aspirante alla carica di sindaco per il centrosinistra. Il simbolo della lista civica di Cicogna deriva da quello riportato su una piastrina di metallo, un marchio di fabbrica del nonno, che si chiamava anche lui Eolo. "Era il marchio di fabbrica di mio nonno che aveva un’industria di macchine olearie e di macchine per la trebbiatura – dice il candidato sindaco Cicogna – E’ stato proprio mio nonno, da vivo, a mettermi il suo nome, Eolo. Questa targhetta veniva attaccata alle macchine che produceva e rappresenta il cognome della nostra famiglia. Nel simbolo, c’è una cicogna sopra i tetti della fabbrica - sottolinea ancora -, di Petrignano di Assisi". Dal canto suo Valter Stoppini, nel corso della presentazione ufficiale alla Domus Pacis si è detto onorato del sostegno ricevuto oggi e convinto che insieme si possa costruire ancora il futuro di Assisi, un futuro che metta al centro le esigenze di tutti i cittadini e la bellezza unica del territorio. "Sono convinto di essere la persona giusta, con l’esperienza necessaria. Questa candidatura non ha fini personali. Per me servire è stato un cammino, una scelta, una vocazione. Prima con la divisa e ora con questo nuovo impegno, il mio obiettivo è sempre stato proteggere, aiutare e servire la comunità".