’Tour della prevenzione’: uno screening in difesa delle donne

CITTÀ DELLA PIEVE – Sensibilizzare la popolazione femminile sulla prevenzione del tumore al seno con un invito a monitorare in modo costante la propria salute, anche attraverso l’adesione a controlli e screening specialistici. Con questo obiettivo ha preso il via il ’Tour della prevenzione’ promosso da Acqua & Sapone insieme a Lilt, un’iniziativa itinerante per l’Italia, in ventuno tappe, che domani toccherà anche Città della Pieve. L’iniziativa si terrà nel punto vendita di via Abruzzo 1.

Per partecipare non sarà necessario effettuare alcuna prenotazione: alle donne interessate basterà recarsi all’ambulatorio mobile di Lilt, nei pressi del punto vendita Acqua & Sapone e richiedere, in base alla disponibilità del momento, di sottoporsi alla visita che sarà effettuata da personale medico specializzato della Lega italiana per la lotta contro i tumori, che fornirà altresì validi consigli sulla salute e sulla prevenzione del tumore al seno.

Il progetto attraversa tutta Italia, da nord a sud, comprese le isole maggiori, diffondendo così messaggi di salute e diagnosi precoce e promuovendo la routine per la salute del seno: autopalpazione periodica, sana alimentazione, attività fisica e stop al fumo. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività portate avanti da Lilt in occasione della Campagna nastro rosa. "Il nostro tour – ha afferma Carlo Schiavo, amministratore delegato di Bubbles BidCo-Acqua & Sapone – è finalizzato a intraprendere una capillare azione locale grazie al nostro profondo legame con i territori in cui ogni giorno operiamo. Siamo ben consapevoli che la componente umana e sociale è alla base di ogni ambizioso progetto".