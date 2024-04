Torre dei Lambardi, focus su storia e restauro

MAGIONE - Il 19 ottobre del 2003 veniva restituita alla collettività la Torre dei Lambardi monumento simbolo di Magione e della sua storia. Per ripercorrere la storia e il restauro fino gli attuali interventi che uniscono il passato del monumento al futuro, grazie all’uso delle più moderne tecnologie, a vent’anni da quel restauro si è tenuta a Magione una giornata ricca di eventi. Dopo un lungo periodo di abbandono che fece temere per le sorti della struttura, e un complesso recupero architettonico, durato due decenni durante i quali rimase prigioniera dei ponteggi e delle impalcature, la Torre era pronta a diventare parte qualificante del patrimonio culturale e museale di Magione. Un’occasione per festeggiare i vent’anni della "moderna" Torre dei Lambardi, grazie alla testimonianza di Bruno Ceppitelli, allora sindaco di Magione e artefice del recupero, e di Francesco Girolmoni che alla Torre ha dedicato puntuali ricerche d’archivio e che interverranno sul tema "Un lungo inverno e due decenni di "prigionia" (1983-2003)". Ma anche un pomeriggio dedicato alla riflessione sulla figura di fra Giovanni da Pian di Carpine e sono stati proiettati in anteprima due docufiction appositamente realizzate.