Tornano gli spettacoli di famiglia: c’è “Il Miracolo della Mula“

“Uno spettacolo di famiglia“, prosegue oggi alle 17 con “Il Miracolo della Mula“ di Fontemaggiore con Marco Lucci. Nel bel mezzo di una tempesta, il vescovo Simplicio attraversa il bosco a cavallo della sua mula Santuzza e si rifugia sotto a un grande albero di mele famoso per non aver mai dato un frutto. Tornato il sole, i due ripartono e fra le chiome, come per miracolo, compaiono le mele. Il giovane Poldino non crede ai suoi occhi: ora potrà cucinare la torta di mele e sposare la sua Orsola! Ma la Morte ci mette lo zampino e gli ruba la torta… quello che succederà poi lo scopriranno gli spettatori di questa produzione Fontemaggiore, sull’ ideazione di Gigio Brunello e Marco Lucci, con Marco Lucci, testo e regia di Gigio Brunello. Info presso la biglietteria del Teatro degli Avvaloranti che è aperta il giorno dello spettacolo dalle 16, tel. 0578.298939. Per il programma completo e informazioni sull’acquisto di biglietti, consultare il sito www.fontemaggiore.it .