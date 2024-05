Torna “Orvieto in fiore“, il tema della 12esima edizione è l’amore

ORVIETO E’ dedicata all’amore la 12esima edizione “Orvieto in fiore“, manifestazione che accompagna la città del duomo nel weekend della Pentecoste e della Palombella, dal 17 al 19 maggio. Si parte venerdì 17 alle 16 nella sala comunale con la selezione e la premiazione dei bozzetti da cui verranno poi realizzate le infiorate. Disegni elaborati dagli studenti delle classi 2A, 2B, 2C, 3C, 3D del liceo artistico sul tema scelto dal vescovo Gualtiero Sigismondi, "Nell’amore non c’è timore", tratto dalle parole del Vangelo di Giovanni. Subito dopo, nella sala Unità d’Italia, “I fiori musicali di Orvieto“, l’esibizione dei giovani allievi di Riccardo Cambri alla scuola comunale di musica "A.Casasole". Sabato 18 maggio, dalle 17,30, partirà da piazza Cahen il percorso delle infiorate con la musica della Filarmonica Luigi Mancinelli che accompagnerà i giurati nella valutazione dei lavori realizzati dai gruppi di infioratori dei quattro quartieri. Al termine del percorso, intorno alle 19.30, in piazza San Giovenale si terranno le premiazioni dei concorsi Aperitivo floreale, in collaborazione con Maria Rosa Borsetti, e dei Balconi e vetrine in fiore con i colori dei quartieri, promosso da Fidapa. Dopo il rinfresco, offerto dalla Strada dei vini Etrusco-Romana, cena in piazza in collaborazione con i produttori di TraMercato. Domenica 19, giorno di Pentecoste, tutti in piazza Duomo alle 12 per assistere al tradizionale volo della Palombella preludio allo spettacolo del pomeriggio, a partire dalle 16.30 con il corteo dei figuranti con i nuovi costumi realizzati quest’anno che arriverà in piazza del Popolo per lasciare spazio all’esibizione degli Sbandieratori e musici dei Quartieri e quindi al Torneo dei Balestrieri il cui esito finale, insieme alla classifica delle infiorate, determinerà l’aggiudicazione del Palio della Palombella.