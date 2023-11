Torna “Luci sul Trasimeno“. Riacceso l’albero sull’acqua. La novità è il videomapping

È pronta al taglio del nastro la nuova edizione di “Luci sul Trasimeno“. La presentazione ufficiale della manifestazione si terrà il prossimo 5 dicembre, in collaborazione con l’associazione “I Borghi più Belli d’Italia“, e avrà come scenario nientemeno che la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma. Venerdì 8 alle 17.30, a Castiglione del Lago si ripeterà la magia dell’accensione dell’opera artistica più folle del centro Italia, frutto di lunghi mesi di lavoro da parte degli oltre cento volontari dell’Associazione Eventi. Una quarta edizione che si preannuncia carica di effetti speciali che trasformeranno il caratteristico borgo lacustre nel “Paese delle Feste“ e che fino all’Epifania offriranno ai visitatori una moltitudine di attrazioni (programma consultabile sul sito internet www.lucisultrasimeno.it). Protagonista assoluto dell’evento sarà, come sempre, il grande albero sull’acqua con i suoi numeri da capogiro: 1.080 metri di lunghezza, 50 metri di larghezza, oltre 7.000 metri di cavo, 166 pali portanti e ben 2.400 luci perimetrali alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Proprio queste ultime costituiranno il “regalo solidale“ più bello da fare a Natale: con il progetto “Adotta una Luce“ sarà infatti possibile sostenere attivamente la protezione della biodiversità attraverso l’adozione di alveari e di intere colonie di api (campagna promossa in collaborazione con la community “3Bee“ che sviluppa tecnologie per rigenerare la biodiversità). Ma le novità non finiscono qui: all’interno della Rocca del Leone troverà spazio un inedito videomapping per un’esperienza immersiva unica prodotta dalla società Int.Geo.Mod. che quest’anno ha pensato di trasformare le antiche pareti di pietra e gli imponenti alberi del giardino interno in schermi magici per narrare scenari fantastici del mondo ordinario. Tutta nuova anche la location del rinnovato Villaggio di Babbo Natale. Confermatissimi, poi, il Mercatino Natalizio (dall’8 al 10 dicembre e dal 15 dicembre al 6 gennaio), la divertente mostra “Castiglione del Lego“ e la seconda edizione del Trofeo podistico “Luci sul Trasimeno“. Infine, perché non si può parlare di “Borgo delle Feste“ senza il buon bere e il buon mangiare, la sempre più curata e attraente “Piazzetta del Gusto“, ricca delle migliori prelibatezze del territorio.