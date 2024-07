Torna la Goletta dei laghi 4 Vele a Tuoro, Magione. Passignano e Castiglione

Le 4 Vele Legambiente -Touring Club issate sui comuni di Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago e Magione. Un riconoscimento per il loro impegno nella difesa e miglioramento ambientale. Goletta dei Laghi è tornata in Umbria al Trasimeno (dove su cinque punti controllati soltanto uno è risultato con valori sopra la norma) e a Piediluco. I risultati del monitoraggio dei laghi umbri sono stati presentati ieri a San Feliciano dove sono intervenuti il portavoce di Goletta dei Laghi, Emilio Bianco, Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, Silvia Burzigotti, Assessora ambiente Comune di Magione, Brigida Stanziola, direttrice di Legambiente Umbria, Elisabetta Bini, Responsabile Goletta dei Laghi in Umbria, Massimo Perari, Commissario Straordinario di Arpa Umbria e il Coordinatore Tecnico-Scientifico e progetti Paolo Stranieri. Quello con il bollino rosso è un punto sulla foce del torrente Paganico a Castiglione del Lago, che da due anni mostra criticità legate a inquinamento microbiologico di origine fecale. infatti, nel 2023 era risultato "fortemente inquinato", mentre nel 2022 inquinato. Goletta dei Laghi sul Trasimeno (PG) ha, inoltre, monitorato come "osservato speciale 2024", il canale di scarico del depuratore in località Le Pedate a Passignano sul Trasimeno. Tra gli osservati speciali – novità di quest’anno – rientrano quei punti storicamente critici per i quali Legambiente ha deciso di ripetere i prelievi anche da marzo a giugno, ossia in quei mesi che precedono il passaggio della campagna, a supporto della fotografia scattata nei mesi estivi. Anche se i monitoraggi hanno rilevato una graduale diminuzione delle concentrazioni di escherichia coli ed enterococchi intestinali questo punto ha mostrato criticità importanti nell’ultimo decennio, dal 2012 al 2022. Per questo secondo Legambiente necessita di continuo monitoraggio. Nel Lago Trasimeno inoltre è stata rilevata una sotto saturazione di ossigeno, il cui motivo non è chiaro, ma potrebbe essere dovuto a inquinamento organico di origine antropica o agli effetti indiretti dell’eutrofizzazione, entrambi preoccupanti. "Le 4 Vele che consegniamo oggi ai 4 Comuni del Trasimeno – dichiarano da Legambiente – confermano impegno e attenzione che le amministrazioni stanno portando avanti nel segno della sostenibilità ambientale. Con la crisi climatica che avanza le località lacustri dovranno essere lungimiranti e veloci nel mettere in atto adeguate strategie di adattamento al cambiamento climatico che tengano conto di queste tendenze".