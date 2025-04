Torna il Memorial Luciano Gaucci. Triangolare con tanti ex Grifoni : "Tutti noi gli dobbiamo qualcosa"

Il countdown è iniziato. "Per fortuna ci hanno avvertito in tempo, così possiamo allenarci e, soprattutto, metterci a dieta". La data da cerchiare sul calendario, per tutti i tifosi del Grifo, è sabato 24 maggio. A partire dalle ore 14, allo stadio degli Ulivi, i protagonisti del Perugia dal 1991 al 2000 sfideranno quelli del periodo dal 2001 al 2004, con la partecipazione di una squadra denominata "Assisi & Friends" per la seconda edizione del Memorial Luciano Gaucci. Tutti insieme nel ricordo di Luciano Uragano. "Saremo una settantina - ha sottolineato Gianluca Colonnello - ma tanti altri avrebbero voluto partecipare. Una figura come quella del presidentissimo resta indimenticabile. Tutti noi gli dobbiamo qualcosa". A partire proprio da Colonnello e quell’indimenticabile rigore nello spareggio di Reggio Emilia. "Forse l’unico che ho calciato - sorride - per fortuna è andata bene. Castagner, grande mister, pace all’anima sua, mi guardò e mi disse di tirarlo. Chissà cosa avrà visto in me...". Il sipario sul Memorial si è alzato nella Sala della Conciliazione ad Assisi alla presenza delle istituzioni, dal sindaco facente funzione Valter Stoppini che si è complimentato con Riccardo Gaucci per la vittoria del campionato di Prima categoria, al timone dell’Assisi calcio, alla prima cittadina di Perugia, Vittoria Ferdinandi che è tornata un po’ bambina. "Un appuntamento meraviglioso - ha sottolineato la sindaca - che mi riporta indietro con la mente a quando mio nonno mi portava al Curi". Fra i presenti, nel municipio di Assisi, anche Valter Novellino: "Senza Luciano Gaucci non avrei mai iniziato la mia carriera di allenatore. Mi diede la prima squadra dopo aver visto giocare i miei Allievi. Oggi non lo farebbe nessuno".

Sulla scia dei ricordi parola anche al secondo miglior bomber nella storia del Perugia, Giovanni Cornacchini: "Contro il Pescara ero rimasto a casa a svolgere lavoro differenziato, la settimana dopo contro il Como avevo segnato quattro gol. Il presidente Gaucci mi disse: "Vedi come ti ho motivato?".

Parola poi al padrone di casa, Riccardo Gaucci, emozionato nel parlare di papà: "Sono felice soprattutto perché quest’evento sta acquistando sempre maggior rilevanza. Per organizzare la prima edizione abbiamo fatto tutto in fretta e furia. Quest’anno siamo partiti in anticipo e sono convinto sarà qualcosa di molto bello. Ringrazio chi ce lo ha permesso. Un ringraziamento speciale ci tengo a farlo per Fabrizio Miccoli che è partito alle due di notte per essere presente a questa conferenza". E proprio il Romario del Salento ha chiuso la conferenza con l’estro che lo contraddistingueva anche in campo. "Come potevo non venire? Ricordo Luciano Gaucci con un affetto incredibile. Fece di tutto per portarmi al Perugia. Il giorno del mio matrimonio mi vidi arrivare un mazzo enorme di fiori. Come lui non ce ne erano e non ce ne saranno". E chissà che sabato 24, allo stadio degli Ulivi, non sia Miccoli a presentarsi stavolta con un enorme mazzo di fiori, nel ricordo di big Luciano.

Nicola Agostini