Torna il grande tennis . Sulla terra rossa le sfide dell’ITF World Tour

Torna il grande tennis sulla terra rossa del Circolo Tennis Gubbio, che si prepara ad accogliere la settima edizione dell’ITF World Tour, gli Internazionali di tennis maschile – memorial Francesco Ledda. La kermesse, presentata ieri mattina, si svolgerà dal 14 al 21 luglio presso l’impianto sportivo di via Leonardo da Vinci, e potrà contare sulla partecipazione dei migliori 32 giocatori sugli oltre 700 che si sono iscritti tramite il portale della federazione internazionale. Tra i nomi più interessanti e attesi: il peruviano numero uno del seeding, il peruviano Nicolas Alvarez (n. 341 ATP), l’italiano Marcello Serafini (n.404 ATP), l’argentino Valerio Aboian, e l’ex n.76 del mondo Salvatore Caruso. Da sottolineare anche la presenza, nel tabellone di qualificazione, di Vito Antonio Darderi, il promettente fratello dell’attuale n.37 ATP Luciano. I giocatori si daranno battaglia per conquistare sì il ricco montepremi da 15mila dollari ma anche i 15 punti ATP messi in palio dal torneo.

"Siamo pronti ad ospitare la settima edizione del torneo, che speriamo possa replicare il successo dello scorso anno – ha spiegato Luca Ceccarelli – la macchina organizzativa è in moto già da tempo. Ci sarà tanto tennis e tante attività in programma: il circolo in quella settimana è più vivo che mai. L’invito è di partecipare attivamente a questo splendido evento".

Tutti gli incontri, inoltre, saranno ad ingresso libero, anche per poter avvicinare più gente possibile alla disciplina del tennis. "Aspettiamo un folto pubblico e i tanti appassionati del tennis per il nostro torneo – ha commentato il presidente Capannelli –. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri volontari e sponsor senza i quali non riusciremmo a mettere in piedi questo appuntamento".

Il sindaco Vittorio Fiorucci ha confermato la vicinanza dell’amministrazione "a questa struttura e a tutte quelle che promuovono attività sportive. Promuovere la cultura dello sport è fondamentale per gli atleti che arriveranno, fa parte di un processo di formazione fisico e mentale che andranno a creare gli uomini e le donne del futuro".