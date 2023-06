Torna il concorso “San Lorenzo di Montenero” Una vetrina per i giovani talenti della musica

Non si ferma l’impegno della Fondazione Perugia Musica Classica in favore dei giovani talenti musicali del territorio umbro, con due appuntamenti che annunciano l’arrivo dell’estate. Si parte con la quinta edizione del Concorso “San Lorenzo di Montenero”, come sempre nell’omonima villa alla periferia di Perugia e riservata quest’anno a piccole formazioni cameristiche individuate dal Conservatorio “ Morlacchi”: questo lunedì alle 18 si terrà la selezione dei finalisti, che si esibiranno davanti alla giuria composta da Luigi Ciuffa, direttore del Conservatorio, Enrico Bronzi, direttore di Perugia Musica Classica e dal pianista Diego Maccagnola. In scena tre ensemble, formati il primo da Nicola Grazian, pianoforte, Marco Rocchini, oboe, Giovanni Tanzarella, clarinetto, Riccardo Nanni, corno e Salvatore Oriti, fagotto, il secondo da Chiara Biagioli, piano, Alice Di Monte, violino, Sayako Obori, viola, e Tommaso Bruschi, violoncello e il terzo con Sanae Yumoto, piano, Margherita Lucia Tamburi, violino, e Tommaso Bruschi, violoncello. E poi i duo di Mario Mariottini, violino e Lucia Centomini, violino, di Francesca Panzolini, flauto e Alessio Sinagra, pianoforte e di Elisa Costantini, clarinetto e Mattia Damiani, pianoforte. Sabato 10 giugno, sempre alle 18, si terrà il concerto dei vincitori. Entrambi gli appuntamenti sono aperti al pubblico. Il Concorso è nato nel 2018 (nella foto di Claudia Ioan un artista della scorsa edizione) su impulso di Giovanni Barcaccia, appassionato e storico abbonato degli “Amici“, che mette a disposizione un generoso sostegno economico e la sua splendida dimora. Invece c’è tempo fino al 15 luglio per partecipare al Premio “Roscini – Padalino”, per la formazione e la professionalizzazione di giovani strumentisti. Le Borse di studio 2023 sono riservate a musicisti con diploma in un Istituto Superiore di Studi Musicali italiano o straniero dal 2020 in poi.