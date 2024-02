Torna il Carnevale in Piazza. E la Pro loco “raddoppia“

UMBERTIDE – Forte del successo del 2023, torna domenica prossima il Carnevale in Piazza. Lo annuncia la Pro loco, che quest’anno raddoppia proponendo una seconda data il 25 febbraio in piazza Michelangelo. Cuore della festa la sfilata di carri, con inizio alle ore 14:30 e che attraverserà le principali vie della città per radunarsi in Piazza del Mercato l’11 e Piazza Michelangelo il 25.

Al lavoro, con carri completamente ritematizzati, oltre alla Pro-Loco di Umbertide le Pro Loco di Pierantonio, Calzolaro e il Circolo Uisp di Spedalicchio. A fare festa per le vie le allieve di Danza Nov’Art ed il Gruppo Volontari Umbertide. In piazza del Mercato la vera e propria festa a suon di musica fino a sera con gli spettacoli di giocoleria a cura di Butterfly Circus.

Una manifestazione all’insegna della collaborazione e della sinergia tra associazioni, istituzioni e commercianti del territorio, per la quale la Pro Loco umbertidese ringrazia gli omologhi sodalizi, il Comune per il patrocinio e la Polizia Locale per la sicurezza. Lunga la lista di sponsor che hanno creduto nell’iniziativa ; tra i sostenitori principali: MC System, Modulo Gi-Vas e Molini Popolari Riuniti, oltre che i bar e i commercianti di Piazza Matteotti e Piazza Michelangelo. "Per il momento - dicono gli organizzatori - vige la massima segretezza, ma abbiamo lasciato qualche indizio qua e là per stuzzicare la fantasia di grandi e piccini. Vietato mancare". Pa.Ip.