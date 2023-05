Torna “Fucsiart“, festival d’arte e spettacolo che esalta le donne

Incontri, performance, trekking urbano, workshop, mostre, cinema, musica e passeggiate in moto. Un cartellone ricco di idee e proposte caratterizza la seconda edizione di “Fucsiart“, il festival che porta alla ribalta i temi dell’autodeterminazione femminile e del contrasto alla violenza di genere, in scena da oggi a domenica 28 maggio Perugia e Monte Castello di Vibio. Nato da un’idea di Elena Giovagnoli aka Andy Gio e fortemente voluto da Libera… Mente Donna, l’associazione che da anni lavora nella gestione dei Cav (i Centri antiviolenza), il festival coinvolge molteplici forme d’arte e di espressione.

Come primi appuntamenti sono da segnalare i laboratori al Circolo Arci Porco Rosso di Via della Viola, la presentazione di “Da Sola“, fumetto d’esordio di Percy Bertolini, che dialogherà con Giulio Mariotti oggi alle 18.30 alla libreria Pop Up e la proiezione del film “Piccolo corpo“ di Laura Samani, seguita da un dibattito, domani alle 18.30 al cinema Méliès. Tra le novità la realizzazione di due opere d’arte site-specific delle artiste vincitrici del contest, Costanza Sinibaldi e Margherita Rossi, che verranno inaugurate domenica 21 nella sede di Libera…Mente Donna in via Santini e la mostra fotografica di Stefania Prandi “Le conseguenze” che racconta lo sguardo di chi sopravvive ai femminicidi, nelle sale dell’Art Café di Palazzo della Penna. E poi un workshop dedicato all’autoscatto erotico e il party con djset della Collettiva Elettronika, collettiva di dj femministe e queer da Bologna (sabato 20 al Circolo La Piroga) e un trekking urbano sulle tracce delle donne umbre che hanno fatto la storia, domenica 21 alle 15 tra le vie di Perugia. Per la tappa di Monte Castello di Vibio, rinnova la propria presenza l’associazione Wima (gruppo Italy), la più grande associazione di motocicliste al mondo con un bel motogiro turistico (per iscrizioni [email protected]). A chiudere il festival domenica 28 maggio sarà uno uno spettacolo sugli stereotipi legati alle motocicliste e il concerto della cantautrice romana Giulia Ananìa, “L’amore è un accollo“, in Piazza Vittorio Emanuele a Monte Castello di Vibio.