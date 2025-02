Torna a scendere l’addizionale Irpef. Aliquota ridotta dopo tredici anni

Dopo tredici anni di aliquota massima il Comune si prepara ad abbassare l’Irpef. L’addizionale comunale passa dallo 0,80 allo 0,78, ma soprattutto la soglia di esenzione Isee sale da 10mila a 13mila euro. La pratica relativa al bilancio preventivo 2025 è tornata in discussione in Consiglio comunale ieri, dopo che a novembre era stata rispedita in commissione per l’integrazione con alcuni emendamenti dell’opposizione.

"L’amministrazione in soli tre anni ha azzerato il disavanzo tecnico, - ha spiegato in aula la presidente della prima commissione Francesca Maso -, la riscossione dei tributi è soddisfacente e nello specifico dell’addizionale irpef i dati ministeriali sul gettito mostrano un aumento tra il 2021 ed il 2022 del 7% dei redditi per tutte le tipologie di contribuenti". Questo consente al Comune di intraprendere un’importante inversione di tendenza visto che negli ultimi 13 anni è sempre stata applicata l’aliquota massima.

Come detto sarà elevata la soglia di esenzione da 10 a 13mila euro e ridotta l’aliquota da 0,80 a 0,78. Il gettito previsto è compreso tra 3,7 milioni e 4,5 milioni di euro in linea con quello dello scorso anno. "Il beneficio per tutti i contribuenti della riduzione dell’addizionale Irpef – spiega ancora Maso - insieme alla previsione di ingenti investimenti nei prossimi anni può contribuire ad indurre gli imprenditori a stabilire la sede dell’attività nel nostro territorio".

Tutto ciò in numeri, secondo il sindaco Andrea Sisti, si traduce in 400 euro in più l’anno nelle tasche delle famiglie con 20mila euro di reddito e mille euro risparmiate per le famiglie con reddito di 50mila euro. Non solo ma aumentando la soglia a 13mila euro verranno esentati 833 lavoratori dipendenti in più, ma anche ulteriori 699 pensionati. "La riduzione dell’addizionale rappresenta un importante segnale - afferma il sindaco –, con questa operazione, pur mantenendo gli stessi servizi diamo una risposta a tante persone che oggi possono avere qualcosa in più per migliorare la propria vita".

I rappresentati di opposizione avevano avanzato l’ipotesi dell’applicazione dell’addizionale secondo tre differenti fasce di reddito, ma la dirigente del settore finanziario, Tedeschi, ha spiegato che per fare ciò sarebbe indispensabile una modifica del regolamento. Nella seduta di giovedì la pratica sull’addizionale Irpef sarà sottoposta alla votazione.

Daniele Minni