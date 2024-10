Torna a casa e ci trova i ladri. Assisi, paura vicino allo stadio. È caccia a un’auto sospetta

Torna l’allarme furti nella zona est di Assisi, ma questa volta il colpo è andato male per il rientro improvviso della proprietaria dell’abitazione che ha poi raccontato la sua brutta esperienza attraverso ai social oltre ad aver allertato i Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi. La donna è uscita presto di casa (zona campo sportivo), insieme al figlio che ha notato la presenza di una macchina parcheggiata vicino casa, a marcia avanti, con i fari accesi e con una persona a bordo. Tornando a casa dopo pochi minuti, intorno alle 8.30 di ieri, ha subito visto che c’era qualcuno in casa e che i ladri avevano picchiato l’esemplare femmina di pastore maremmano che era rimasto in casa e che fortunatamente era solo assai spaventata. Della vicenda sono stati informati anche i Carabinieri con la descrizione dell’auto sospetta (che a quanto risulta era già stata notata nella zona nei giorni scorsi) e anche di alcuni numeri della targa.

Un modus operandi che fa sospettare – l’amara constatazione della proprietaria - che i ladri tenessero d’occhio l’abitazione e che erano entratati in azione sapendo che non c’era nessuno, con il rientro inaspettato che ha mandato in fumo i piani dei malintenzionati. C’è da dire che, nel tempo, sono stati numerosi i colpi ladreschi che hanno riguardato abitazioni sia della zona di espansione est di Assisi che quella del centro sportivo della Stadio degli Ulivi e della strada che conduce a Viole di Assisi. In un caso i ladri, avevano portato via una cassaforte e poi avevano scelto di spaccarla e aprirla proprio all’interno dell’impianto sportivo di Fossa Caroncia.

Maurizio Baglioni