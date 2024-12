Todi, Laura Dalla Ragione è ’cittadina benemerita’

TODI – Cittadinanza benemerita anche per Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta che ha fondato oltre venti anni fa in città la prima struttura pubblica italiana extra ospedaliera interamente dedicata al trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare a Palazzo Francisci. La cerimonia di premiazione avverrà martedì 10 dicembre, alle ore 11 nella Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali. Alla Residenza Palazzo Francisci si è aggiunta negli anni la struttura semiresidenziale Nido delle Rondini e, a seguire, una rete completa di servizi, all’interno della Usl Umbria 1, a Città della Pieve e ad Umbertide. È deputata al trattamento di pazienti con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione – anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo e disturbo da ruminazione – dove sia insufficiente o inefficace il trattamento ambulatoriale e accoglie pazienti da tutto il territorio italiano. L’idea fu, fin dalle origini, quella di costruire uno spazio di cura, alternativo all’ospedale, dove i pazienti possono vivere una terapia intensiva accompagnata da una esperienza di vita accogliente e ricca. Docente all’Università Campus Biomedico di Roma, Presidente delle Società Italiana per i DCA Siridap e Referente del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, Laura Dalla Ragione è direttore del Numero Verde Nazionale della Presidenza del Consiglio e dell’Istituto Superiore di Sanità che ha sede a Todi. È supervisore di vari Centri DCA in Italia e in Europa, che sono nati nel tempo sull’esempio del Centro di Todi, Varese, Basilicata, Pontremoli e Malta.

s.f.