Todi Festival, fantasia al potere Esclusive e prime nazionali in un cartellone dalle tante forme

Opere inedite, debutti nazionali ed esclusive regionali con un cartellone ricco di dinamismo, novità e freschezza nel segno delle contaminazioni tra teatro, musica, arti visive e letteratura. Dal 26 agosto al 3 settembre torna il “Todi Festival“, la kermesse fondata da Silvano Spada nel 1987, con direzione artistica, per l’ottavo anno consecutivo, di Eugenio Guarducci. "Un programma a più voci, ricco di sfaccettature e senza un filo rosso, con il meglio dell’offerta possibile", è il messaggio di Guarducci, assente per motivi di salute a Palazzo Donini dove ieri il Festival è stato presentato. Per la presidente della Regione, Donatella Tesei non ci sono dubbi: "E’ uno dei grandi eventi e attrattori straordinari su cui punta la Regione per la promozione dei nostri territori, un tassello fondamentale dell’ampia offerta".

Il Festival si apre al Teatro Comunale con il debutto nazionale di “Sempre aperto teatro“, omaggio di Iaia Forte e Diana Tejera alla poetessa tuderte Patrizia Cavalli per chiudersi, sempre al Comunale con “La verità, vi prego, sull’amore“, il nuovo spettacolo, tra parole e musica, di Stefano Massini e Luca Barbarossa, in esclusiva regionale. In mezzo sono da ricordare l’attesissimo concerto di Madame in Piazza del Popolo, la prima produzione del Festival, “What’s your nAIM“ di Edoardo Guarducci, tra danza contemporanea e musica e il debutto nazionale di “Vecchi tempi“ di Pinter diretto da Daniele Sepe con Valentina Banci, Sara Bertelà e Roberto Biselli che festeggia 50 anni di teatro. L’artista sarà anche il curatore di “Todi Off“, rassegna di teatro e danza contemporanei con 5 spettacoli e altrettanti incontri di formazione sotto il titolo “Ultimi fuochi“. Tornano anche gli appuntamenti letterari e le eccellenze del territorio di “Around Todi“. E poi l’arte: contaminazione e multidisciplinarietà sono rappresentate al meglio nel manifesto 2023 firmato da Ugo La Pietra, uno dei più complessi artisti del panorama contemporaneo, grazie alla rinnovata collaborazione con la Fondazione progetti Beverly Pepper, di cui è presidente Elisa Veschini. In omaggio a La Pietra, si terrà la mostra temporanea “Effetto randomico“ nella Sala delle Pietre, curata da Marco Tonelli. "La Pietra è l’artista del momento – ha spiegato – il più richiesto e gettonato per le sue opere sul vivere quotidiano, legate a ecologie e sostenibilità".

Sofia Coletti