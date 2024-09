Todi, diventa realtà il parcheggio a San Carlo

T ODI - Diventa realtà il parcheggio a San carlo. L’Amministrazione comunale, con una direttiva di Giunta agli uffici competenti per la formalizzazione dei relativi atti formali, ha disposto l’acquisizione dell’area ex Simoncino, nel versante est della città, per la realizzazione di una nuova area di sosta, a ridosso di Via Cesia e della zona del Mercato Vecchio, che nei prossimi mesi sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione urbana. La superficie interessata, di oltre un ettaro, è vicina al centro storico ed è la stessa della quale si è parlato fin dagli anni Ottanta come sede di un parcheggio, addirittura prima di quello poi realizzato all’inizio degli anni Duemila a Porta Orvietana, sul versante opposto. "Su quell’area - spiega il sindaco Antonino Ruggiano - andremo ad eseguire nei prossimi mesi i lavori di recupero, consolidamento e restauro delle mure urbiche, peraltro in uno dei tratti più sconosciuti e più belli, finanziati dalla Regione Umbria con 4,7 milioni di euro. A seguire si procederà alla realizzazione del parcheggio, che abbiamo ipotizzato con un approccio di superficie e una sistemazione del tipo di quella realizzata alle spalle del Tempio della Consolazione per ricavare 120 posti auto". L’operazione prevede anche la prosecuzione del percorso pedonale lungo Via della Fabbrica, dando così continuità al "Giro di Todi", recuperando dal punto di vista ambientale una zona finora trascurata, con tutte le ricadute positive a livello commerciale e turistico. "Con questa iniziativa – aggiunge l’assessore Moreno Primieri - si apre un nuovo capitolo, che va ad aggiungersi ad una stagione eccezionale in termini di investimenti per il settore delle opere pubbliche". s.f.