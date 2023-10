Tevere e Rio, 480mila euro per la messa in sicurezza

UMBERTIDE - Approvato dal consiglio comunale il bilancio consolidato del Comune relativo all’ esercizio 2022, documento che rappresenta la situazione finanziaria patrimoniale ed economica complessiva dell’ente ed un efficace strumento di controllo delle attività svolte. L’assessore Alessandro Villarini ha evidenziato un risultato d’esercizio positivo di 386 mila 712, sottolineando che tale bilancio "rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica patrimoniale come anche registrato dal Collegio dei revisori". Il documento è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza; il movimento Corrente si è astenuto, contro Pd e Progressisti per l’innovazione. Il Consiglio ha approvato anche una importante variazione di bilancio relativa ad un contributo di 480mila euro per i lavori di messa in sicurezza da dissesti idrogeologici lungo il fiume Tevere ed il fosso Rio, operazioni previste nel Piano triennale delle opere pubbliche nel 2024 e che saranno anticipate nell’ anno in corso.

"L’aggiornamento del Piano triennale con l’anticipazione dei lavori relativi e Tevere e Fosso Rio - ha rimarcato Villarini - permetterà di iniziarne l’iter tecnico - procedurale fin dalle prossime settimane per dare l’avvio all’esecuzione". Soddisfatto Fratelli d’Italia, che sottolinea "l’ottimo stato di salute delle casse comunali" ed esprime "pieno favore riguardo al programma triennale delle opere pubbliche per il 20232025".

Pa.Ip.