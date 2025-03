Terrorismo, arrestato 46enne: voleva costruire armi

PERUGIA - On line sarebbe andato alla ricerca di manuali e di indicazioni per la realizzazione di armi artigianali. Il segnale, forse, che potesse essere intenzionato a fare un passo ulteriore, passando dalla semplice propaganda all’azione. È stato arrestato ieri nel bresciano, dove vive da anni con la famiglia, un 46enne di nazionalità marocchina a cui viene contestato il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo internazionale. L’uomo è stato individuato inseguito a una prolungata attività di indagine, condotte dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Perugia e dalla Digos di Brescia. Indagini secondo le quali, l’indagato sarebbe risultato particolarmente attivo, già dal novembre del 2023, in gruppi Whatsapp riconducibili allo Stato Islamico. Il nome dell’uomo, secondo quanto riferito dalla Procura di Perugia, sarebbe emerso nel corso di un’attività mirata a contrasto delle possibili minacce di natura terroristica, portate avanti anche grazie a personale che ha operato sotto copertura. Un’attività di controllo prolungata nel tempo che ha permesso di mettere insieme diversi elementi a carico dell’indagato. Tanto che la Procura del capoluogo umbro ha disposto anche una perquisizione "classica" a carico o del 46enne, eseguita dagli uomini del centro operativo cyber sicurezza della polizia postale e delle comunicazione e della sezione antiterrorismo della Digos di Brescia. Perquisizione che, riferisce ancora la Procura, ha permesso di rinvenire, in una rimessa nella disponibilità del 46enne, diverso materiale inneggiante al martirio e alla guerra santa. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Brescia.