Terni, perseguita i condomini: arrestata stalker di 85 anni

Terni, 14 giugno 2024 – Arrestata dai carabinieri stalker di 85 anni. L’anziana era sottoposta al divieto di dimora a Terni per atti persecutori nei confronti di alcuni suoi condomini ma, secondo quanto accertato dall’Arma, ha più volte violato il provvedimento, tornando nella propria abitazione e continuando ad importunare i vicini che l'avevano già denunciata. Il gip ha quindi disposto per l'anziana gli arresti domiciliari nell'abitazione di una figlia in Emilia Romagna. Provvedimento eseguito dai carabinieri. Per gli investigatori nei mesi scorsi mesi l’anziana si era resa responsabile di «gravi» comportamenti verso alcuni condomini che, esasperati, si erano rivolti ai carabinieri. A fronte di un quadro indiziario ritenuto grave e circostanziato, il gip aveva aveva emesso per l’85enne il provvedimento cautelare del divieto di dimora a Terni. Misura violata e ora aggravata dal giudice che l'ha trasformata negli arresti domiciliari.