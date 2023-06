"Terni, il centro storico deve tornare a vivere"

TERNI Ancestor (Associazione nazionale centri storici) di Confesercenti Terni ha elaborato il documento “Il centro storico deve tornare a vivere“ che sarà presentato domani nella sede di Sabbione e che è stato già consegnato al vicesindaco, con delega a turismo e cultura, Riccardo Corridore. Il documento, spiega l’associazione, definisce "le caratteristiche che ad avviso dell’Ancestor possono così identificarsi nella città: con sempre meno popolazione, sempre più multiculturale e sempre meno rosa, sempre più vecchia e con sempre meno lavoratori, sempre più povera e con sempre più solitudine, con sempre più abitazioni e negozi sfitti". Il documento prende poi in esame cinque punti critici del centro storico: il calo delle imprese e le difficoltà del commercio; la necessità di valorizzare il turismo "visto come cuore pulsante di ripresa economica"; la vivibilità "con problematiche quali rumore e inquinamento acustico che non dipendono solo dal volume della musica"; l’insicurezza diffusa che genera paura; il traffico e l’inquinamento ambientale.