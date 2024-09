Ternana Sarà rebus in mediana ad Arezzo

Enigma-mediana e valutazioni su Viviani. Attesa per la conferenza stampa del nuovo patron-presidente D’Alessandro. I temi relativi al campo continuano a sovrapporsi a quelli riguardanti la società. Questa mattina le Fere svolgono la rifinitura in vista della gara di Arezzo (domani ore 14). Essendo out Aloi e Damiani che lunedì si sottoporrà a intervento al crociato, Abate (sarà in conferenza alle 13) valuterà fino all’ultimo le condizioni del pari ruolo Corradini che è alle prese con un affaticamento muscolare. Vedremo se riuscirà a recuperare per agire al fianco di De Boer, oppure se sarà arretrato Romeo. La prossima settimana sarà assunta una decisione in merito al reinserimento in lista di Federico Viviani, oppure all’ingaggio di un mediano svincolato. Dopo il notevole turnover di mercoledì scorso, è probabile che Abate possa tornare a proporre un undici-standard. Domani al “Città di Arezzo“ i rossoverdi avranno 800 tifosi al seguito per lo scontato soldout della curva ospiti. La Ternana Calcio invita coloro che non sono in possesso del biglietto a "non recarsi ad Arezzo, in quanto sarebbe impossibile accedere all’impianto". Nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe tenersi l’attesa conferenza stampa del nuovo proprietario Stefano D’Alessandro. Si parla del ritorno di Giuseppe D’Aniello come direttore operativo-gestionale. L’ex vice presidente Antonio Margiotta (mercoledì era al "Liberati" con D’Alessandro), continuerà a seguire da vicino il percorso societario. Alla conferma del ds Carlo Mammarella potrebbe aggiungersi quella del direttore generale Diego Foresti (che in tal caso, sembra, non si occuperebbe più di questioni gestionali).

ARBITRO. Domenico Leone di Barletta è al 5° anno nella Can C ed è all’esordio con le Fere. Ha diretto 37 partite (17 "1", 11 "X" e 9 "2"). Gli assistenti sono Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Giuseppe Romaniello di Napoli, il IV ufficiale Mattia Ubaldi di Roma 1

SETTORE GIOVANILE. Oggi al "Gubbiotti" di Narni (ore 14) la Primavera sfida il Palermo per la 3a di campionato. "Con la vittoria conquistata a Bari all’ultimo minuto – commenta il tecnico Stefano Morrone– i ragazzi hanno riscattato l’immeritata sconfitta del primo turno, giocando con grande maturità. In allenamento non parliamo quasi mai del risultato, ma è chiaro che vincere dà ulteriori stimoli, anche in vista del Palermo, squadra blasonata e di valore, con cui proveremo ugualmente a giocarcela fino in fondo".

Augusto Austeri