Ternana, mercato al palo. Già sfumate più trattative

La finestra di mercato (chiusura 3 febbraio) può in teoria ancora offrire buone opportunità alla Ternana, che resta ferma al palo. Se ne sarà parlato anche alla cena offerta a squadra e staff dal presidente Stefano D’Alessandro(foto) mercoledì in un ristorante romano, che sembra confermare la totale coesione nel perseguire il massimo obiettivo. Ma intanto si sono allontanati o accasati altrove alcuni calciatori per i quali il diesse Carlo Mammarella ha intavolato nei tempi dovuti trattative concrete. Si segue sempre il difensore Alessandro Tozzuolo del Gubbio. Per il centrocampo restano in auge Idriz Voca e il reatino Andrea Vallocchia entrambi della Triestina. Cosimo Chiricò, svincolatosi dal Catania, sembra maggiormente interessare a Gubbio e Campobasso (gli etnei potrebbero rimpiazzarlo con Nicola Dalmonte della Salernitana, accostato anche alla Ternana). Per l’attacco il sogno resta Giovanni Bruzzaniti del Pineto (di proprietà del Crotone). Al "Taddei", a porte chiuse, è entrata nel vivo la preparazione di Ternana-Vis Pesaro (domenica ore 19.30, biglietti su VivaTicket online e in ricevitoria, botteghini aperti domenica dalle 15).

Evento Oggi alle 17 Capuano, Maestrelli, Romeo e alcuni dirigenti saranno all’inaugurazione di “100 Anni di tifo rossoverde“, la tre giorni organizzata da PagineSì e Calciofere. Appuntamento al PalaSì in Piazza della Repubblica, anche per la mostra fotografica di Enrico Valentini (storia rossoverde dal 1964 al 2012).

Giovanili La Primavera 2, 3a in classifica, gioca domani a Crotone. Domenica le altre: sfida esterna con la Pianese per l’Under 15 (12.30) e l’Under 17 (15.00) capolista del proprio girone, a Pescara per l’Under 14 (12.00), gara casalinga allo "Strinati" con l’Ascoli per l’Under 16 (14.30).

Augusto Austeri