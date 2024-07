Ternana in costruzione. Un poker di arrivi in vista

Poker di arrivi alle Fere. Si attende l’ufficialità per Michele Carboni (2004) e Stefano Piccinini (2002). Il primo è un play di centrocampo e trequartista del Cagliari e dopo le visite mediche di oggi a Villa Stuart raggiungerà il ritiro. Carboni ha avuto una forte crescita nella primavera rossoblu sotto la guida degli ex rossoverdi Alessandro Agostini e Fabio Pisacane. Si attende anche Piccinini, difensore centrale di proprietà del Sassuolo che nelle ultime due stagioni ha giocato in Vis Pesaro e Pergolettese. Entrambi i arrivano in prestito. Ma, come annunciato domenica scorsa dal ds Carlo Mammarella, stanno per arrivare anche calciatori d’esperienza. Sarebbero (fonte alfredopedullà.com) Salvatore Aloi (96), centrocampista svincolato ex Pescara e Giuseppe Loiacono (91) centrale difensivo del Crotone. La risposta dei tifosi alla prima uscita stagionale delle Fere è stata notevole e il tecnico Ignazio Abate(foto) spiega: "E’ una piazza importante, possiamo creare qualcosa di bello. Ci sono tanti problemi fuori campo ma i dirigenti sono di spessore e la casa si costruirà. Mi aspetto una squadra all’altezza del nome della città e per un campionato importante". Con la partenza di Stefano Capozucca si era temuto che il tecnico potesse lasciare la Ternana. "Non ho vacillato – continua Abate – perché ho sposato il progetto. Ho parlato con il presidente e la mia scelta era stata già avallata dal direttore generale. Sarò sempre riconoscente a Capozucca. Questa sfida è per me troppo importante e affascinante ". AMICHEVOLI. Per Ternana-Roma Primavera, domani alle 18 al San Lorenzo di San Gemini l’ingresso è libero, con capienza 398 spettatori. Per Ternana-Cosenza, sabato al “Mercatelli“ di Spoleto alle 18.30, biglietto acquistabile al botteghino. Il costo è 7 euro (under 10 ingresso gratuito), capienza 1.470 posti.

Augusto Austeri