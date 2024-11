Ternana concreta, impresa a Carpi. E adesso il Pescara è più vicino

CARPI

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni (16’st Calanca), Rossini, Verza; Figoli (35’st Nardi), Mandelli, Contiliano (25’st Puletto); Stanzani (16’st Saporetti); Cortesi (25’st Sall), Gerbi. A disp.: Pezzolato, Lorenzi, Panelli, Mazzoni, Cecotti, Mazzali, Amayah, Sereni. All.: Serpini.

TERNANA (4-3-1-2): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Corradini (1’st Romeo), De Boer, Aloi (49’st Donati); Cicerelli (35’st Maestrelli); Ferrante (26’st Curcio), Cianci. A disp.: Vitali, Bellavigna, Martella, Patanè, Carboni, Mattheus, Donnarumma. All.: Abate.

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Marcatori: 19’pt de Boer, 34’ Zagnoni, 9’st Cicerelli (rig.)

Note: ammoniti Corradini, Stanzani, Rossini, Maestrelli, Loiacono. Recupero: 0 - 5’

I rossoverdi fanno crollare la lunga imbattibilità interna del Carpi e accorciano alla grande sul Pescara sconfitto in casa dal Pineto. Abate rilancia Casasola sulla corsia destra della difesa. L’argentino agisce comunque in posizione piuttosto avanzata. Il centrocampo è a tre. Cicerelli svaria a supporto di Cianci e Ferrante. I due capitani indossano la fascia rossa “No alla violenza sulle donne“. Al 1’, Vannucchi si distende per bloccare un sinistro di Cortesi. Poi è Ternana. Sorzi para un colpo di testa di Casasola su assist di Cicerelli. Al 19’ il vantaggio: Aloi entra in area sulla sinistra e calcia forte da posizione angolata, Sorzi respinge, il centrocampista riprende e serve de Boer che gestisce bene e dal limite insacca di sinistro a fil di palo (primo gol in maglia rossoverde e in Italia). Il Carpi non ci sta. Vannucchi è decisivo su un colpo di testa di Mandelli (pallone da calcio d’angolo).

Alla mezzora Sorzi blocca un tiro di Corradini e uno di Cicerelli. Al 34’ c’è il pareggio di Zagnoni che riprende di testa il pallone respinto dalla traversa su cross di Gerbi. Le Fere vogliono i tre punti. Ferrante diviene protagonista: al 3’ della ripresa Sorzi compie un difficile intervento su un suo colpo di testa, all’8’ aggancia un pallone in area ed effettua una buona giocata interrotta dal braccio di Rossini. Cicerelli trasforma il rigore spiazzando il portiere e va in doppia cifra. Arrivano un colpo di testa parato da Sorzi e un insidioso tiro-cross di Rossini deviato in angolo da Vannucchi. Al 41’ un gran destro di Curcio dal limite sfiora la traversa e al 45’ l’inesauribile Cianci impegna Sorzi con un sinistro da distanza ravvicinata. Nel finale Vannucchi para a terra una conclusione di Nardi.