Tenta la rapina con bastone e volto coperto, titolare del negozio chiude la saracinesca. Preso il ladro

Perugia, 22 aprile 2024 – Si è presentato nel negozio con il volto coperto e un bastone acuminato in mano. Voleva i soldi. Quando ha cercato di prendersi da solo le banconote nel registratore di cassa, la titolare del negozio ne ha approfittato per uscire dal locale e tirare giù la saracinesca con il rapinatore all’interno fino all’arrivo della polizia. Gli agenti sono, quindi, intervenuti nell’attività commerciale del centro storico di Perugia, di proprietà della donna che aveva chiesto il loro intervento, arrestando un 54enne già conosciuto perché a suo carico ci sono numerosi i precedenti.

Il reato che gli viene contestato è quello di tentata rapina aggravata. Sottoponendo il sospettato a perquisizione, gli agenti della squadra volante hanno potuto rinvenire sia il bastone descritto dalla negoziante che il foulard verosimilmente utilizzato per nascondere il volto. Il bastone utilizzato per minacciare la donna, nello specifico, era nascosto sotto un mobile. Dopo aver completato l’identificazione dell’uomo in questura, gli agenti di polizia lo hanno arrestato e, su disposizione del pubblico ministero, lo hanno portato nella casa circondariale di Capanne, dove è in attesa dell’udienza di convalida.

Ancora un negozio del centro storico preso di mira da ladri e rapinatori. Nelle ultime settimane, i casi sono stati numerosi e a opera, secondo quanto accertato dalle indagini, da ladri seriali che si sono trasformati poi in rapinatori all’occorrenza, per sfuggire a commessi e addetti alla sicurezza che cercano di impedirne la fuga.

Luca Fiorucci