Tempo di festa Sfilate, maschere e allegria. Il Carnevale invade il centro e i quartieri

Proseguono gli appuntamenti del carnevale perugino, soprattutto quello dedicato agli studenti delle scuole e dei quartieri. Ma andiamo per ordine. Domani, dopo anni di successi, torna la sfilata con maschere al parco Sant’Anna. Organizzano le associazioni di quartiere con la collaborazione delle scuole. Tempo di coriandoli anche a Santa Lucia al parco di via Duranti 51, domenica dalle 15 insieme alla pro loco.

"Il programma: ad animare il pomeriggio - spiegano gli organizzatori - ci saranno i carri a tema: La fattoria, Hippy hippy hurra, I meravigliosi anni ’70 e Volano le farfalle. Inoltre, le ragazze del quartiere, per il tema il riciclo è di moda, indosseranno originali abiti realizzati a mano con materiali di recupero!".

E poi il Carnevale in centro e quello di San Sisto: tra gli eventi di punta, sabato lo Spazio bimbi alla Loggia dei Lanari (ore 14-19), tra giochi e attività di animazione; alle 16.30 da corso Cavour (zona pedonale) a piazza Matteotti c’è anche la camminata del Bartoccio e il suo ingresso trionfale in città, seguita, alle 18, dalla premiazione della Gara di Bartocciate alla Loggia dei Lanari. Sabato si balla anche al Cva di Montebello compresa l’apericena. Info e prenotazioni 3351200921.

Domenica, invece, si replica con la sfilata dei carri a San Sisto (dalle 14); alle 16 c’è anche Carnevale Artisciolti, la parata in via della Viola e per le vie del centro storico, seguita da un concerto aperto a tutti. Martedì 4 marzo, infine, i carri di San Sisto salgono in centro, dove stazioneranno in piazza IV Novembre (dalle 10), attendendo anche l’arrivo dei bambini delle scuole degli istituti comprensivi aderenti all’iniziativa, prima della sfilata pomeridiana in corso Vannucci (dalle 17).