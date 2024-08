’Teatri in rete’ a Spoleto. Laura Lattuada è “Fedra“

Fa tappa al Teatro Romano, con “Fedra” interpretata da Laura Lattuada (nella foto), il di nuovo spettacolo di “Teatri in Rete secondo atto”, la stagione di Magazzini Artistici che sta coinvolgendo otto città della regione (oltre a Spoleto ci sono Terni, San Gemini, Calvi dell’Umbria, Città della Pieve, Massa Marta, Otricoli e Montecastello di Vibio) con il coinvolgimento di 32 artisti di richiamo nazionale e il sostegno dei fondi comunitari della Regione.

L’appuntamento è per domani alle 21.15 al Teatro Romano con il capolavoro di Ghiannis Ritsos che rivive con la regia e spazio scenico di Alessandro Machìa con Laura Lattuada (reduce dal successo di “Corpo vuoto“ che ha debuttato a Todi) nel ruolo principale e Andrea Beruatto nella parte di Ippolito.

“Fedra” è un lavoro di sonorizzazione della scena, di tessitura di suoni reali della natura e di rumori come provenienti dalla psiche di Fedra capace di far emergere quella quarta dimensione, quell’invisibile che abita i testi di Ritsos, per uno spettacolo polivocale, onirico e fortemente suggestivo. Scritto in esilio e terminato nel 1975, poco dopo la fine del regime dei Colonnelli, Fedra, appartenente alla raccolta denominata “Quarta dimensione“ ed è forse uno dei testi più riusciti del grande poeta greco, il più palpitante, carnale e mistico. Attraverso il meccanismo della confessione, riflette sul desiderio come oltranza e abisso, che confina con l’estasi, ma anche sul tempo, sulla bellezza del corpo come luogo del mistero, come tempio sacro, in una vicinanza di amore e morte. Fedra parla, dichiara in maniera feroce il suo desiderio bruciante per il giovane e bellissimo figliastro Ippolito. Parla a un corpo che l’ascolta muto, che si si nega e si sottrae. Biglietto unico a 10 euro, in vendita su Vivaticket o direttamente al Teatro domani sera. Informazioni e prenotazioni al 327.8184788.