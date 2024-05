Tanti eventi per la Festa dei lavoratori

CITTA’ DI CASTELLO - Anche quest’anno l’Altotevere sarà protagonista della festa dei lavoratori in Umbria, oggi primo maggio iniziative nelle piazze di Città di Castello e Umbertide. Nella città tifernate l’appuntamento con Cgil, Cisl e Uil è per le 10.30 alle logge Bufalini, dove i sindacati hanno organizzato il "concerto del lavoro". La regia della manifestazione è affidata ai più giovani. Saranno infatti una studentessa (Emily) e uno studente (Raul) dell’istituto Patrizi Baldelli Cavallotti ad animare la manifestazione, accompagnati dalle cantanti Sofia Addoni e Sara Peli e dalla chitarra di Nico Pruscini. A Umbertide tornerà lo storico corteo, con mezzi agricoli e industriali, per le vie cittadine. Partenza da piazza Gramsci alle 9.30 e arrivo in piazza del Mercato, dove interverranno i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil e si esibirà la banda musicale della città di Umbertide. A Città di Castello oggi alle 15 c’è anche la tradizionale festa dei Socialisti.