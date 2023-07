Tamponamento, quattro feriti Bloccata la ’75’ a Foligno Lunghe code e traffico deviato

Incidente con disagi al traffico nella viabilità regionale. Un tamponamento che ha coinvolto quattro auto ha bloccato la SS75 intorno alle 13, in direzione Spoleto e Fano. I fatti si sono verificati, appunto, intorno alle 13. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Perugia, l’Anas, i Vigili del fuoco di Foligno e il 118. Quattro i feriti, tutti trasportati all’ospedale di Foligno e presi in carico dal pronto soccorso del San Giovanni Battista, diretto dal dottor Giuseppe Calabrò. Nessuno dei pazienti è stato giudicato a rischio vita. Uno è ricoverato in ortopedia per trauma da schiacciamento dell’arto inferiore. Un altro è stato trattenuto in osservazione per trauma toracico. Un terzo è stato dimesso dopo tutti gli accertamenti necessari e il quarto ha ultimato gli accertamenti radiologici ma viene giudicato in buone condizioni.

Lunga la coda che si è formata nell’immediato dell’incidente. Diversi i chilometri di incolonnamento, con relative proteste di chi era rimasto imbottigliato. Sui social sono rimbalzati infatti i video delle proteste di chi auspicava un intervento che, prima dei rilievi, consentisse alla viabilità di riprendere. Per sbloccare la situazione, le auto in arrivo sono state deviate dagli agenti nella viabilità cittadina attraverso la rampa di accesso alla statale. Che lo scorso weekend fosse un momento contrassegnato da bollino rosso per la viabilità era stato reso noto. Si trattava infatti del primo fine settimana di esodo estivo. Anas aveva avvisato che le strade più interessate dall’incremento del traffico potevano essere le statali 675 "Umbro Laziale", 75 "Centrale Umbra", 685 "delle Tre Valli Umbre", 3 "Flaminia" in prossimità dell’innesto con la statale 77 Foligno – Civitanova Mare.