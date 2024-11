Tamburino, ancora un ladro in azione. Messo in fuga dal cane del vicino

Ancora tentati furti nella zona residenziale del Tamburino che continua ad essere presa di mira dai ladri, sistematicamente, ormai dalla scorsa estate. Due giorni fa l’ultimo episodio è stato notato da un residente la cui casa si trova a poche decine di metri di distanza dalla strada Selciata. L’uomo ha visto una figura che stava uscendo di soppiatto dalla posta di un vicino casale che è momentaneamente disabitato.

Il malintenzionato è stato descritto con un cappello di lana in testa che lo rendeva praticamente irriconoscibile. L’avvistamento è del resto avvenuto a metà pomeriggio quando era già buio. L’uomo sarebbe riuscito ad introdursi facilmente nell’abitazione, ma la sua presenza non è sfuggita al cane del vicino che ha cominciato ad abbaiare rumorosamente mentre il suo padrone puntava un faro sulla casa accanto. È stato in quel momento che ha notato il malvivente dileguarsi in tutta fretta e a mani vuote come ha successivamente appurato anche un controllo dell’abitazione effettuato da parte del proprietario.

Nei giorni scorsi alcuni residenti del Tamburino avevano notato alcune auto sospette parcheggiate nella zona del parcheggio vicino la chiesa della Segheria ed alcuni uomini sconosciuti dirigersi a piedi nella zona di san Valentino e percorrere la stessa Selciata. Segnalazioni che sono state tempestivamente trasmesse ai carabinieri i quali, solo una decina di giorni fa, erano nuovamente intervenuti per altri tentativi di furti nella stessa zona.