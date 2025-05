Sventato maxi-furto. Avrebbe fruttato ai ladri oltre 250mila euro

I carabinieri sventano un piano criminale studiato nei minimi dettagli, recuperando tre furgoni e altrettanti escavatori, oltre a diversa attrezzatura per movimento terra, per un valore di circa 250mila euro. Alle 3 della notte tra sabato e domenica nel pattugliare la zona industriale di Maratta Bassa, un equipaggio della radiomobile ha notato un furgone Peugeot immettersi in via Euclide e dirigersi, in maniera sospetta, verso l’area dismessa dell’ex Per Edil. I militari hanno deciso di seguirlo per sottoporlo a controllo ma, alla vista della “gazzella“, due persone si sono lanciate dal veicolo in movimento, dandosi alla fuga.

Nel furgone, rubato a una ditta di noleggio di Terni e sul quale erano state sostituite le targhe con altre rubate a Roma, i militari hanno rinvenuto un escavatore cingolato e due rampe da carico, provento di un furto perpetrato poco prima ai danni di una ditta edile della stessa zona. Proprio in quel frangente è sopraggiunto un secondo furgone Iveco il cui conducente, alla vista dei carabinieri, ha arrestato la marcia dandosi a sua volta alla fuga. Nel secondo mezzo, rubato alla stessa ditta di noleggio, sono stati rinvenuti tre martelli idraulici, una trinciatrice per escavatore e altre attrezzature.

Nell’ispezionare l’area dismessa, i militari hanno trovato un terzo furgone, Mercedes, rubato ad una ditta vivaistica ternana, sul quale erano state apposte targhe rubate nonché altri due escavatori cingolati, provenienti dalla medesima azienda di noleggio. Le indagini proseguono per individuare i responsabili.