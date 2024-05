Svaligiata l’edicola in pieno centro storico

Furto all’edicola nella centralissima piazza della Vittoria, davanti al comando dei vigili urbani. Ignoti, nella notte tra venerdì e sabato, hanno preso di mira l’edicola Conti facendo razzia di gratta e vinci, biglietti dell’autobus e dei soldi rimasti in cassa. A fare l’amara scoperta è stato il proprietario, al momento dell’apertura. Nessun segno di effrazione sulla porta principale, ma una volta entrato ha notato che una vetrina era aperta e che qualcuno nella notte era andato dietro al bancone. Era stata forzata, infatti, la vetrina sul lato di piazza Garibaldi. Dalle telecamere di videosorveglianza è stato possibile stabilire che il furto si è verificato intono alle 3 della notte. Il ladro avrebbe agito nel buio più totale e non sarebbe riconoscibile in volto. Il blitz è durato pochi minuti perché, dopo aver fatto razzia di gratta e vinci, biglietti del pullman e dei soldi del fondo cassa, il ladro sarebbe uscito dalla stessa vetrina forzata con un piede di poco o con un cacciavite. Il valore complessivo della refurtiva si aggirerebbe intorno agli 8mila euro. Il titolare dell’edicola ha provveduto a sporgere denuncia contro ignoti ai Carabinieri che hanno già avviato l’indagine per tentare di individuare i responsabili del furto. A tal proposito potrebbero essere utili le telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona tra piazza della vittoria e piazza Garibaldi. Qualche anno fa nella stessa edicola Conti fu messa a segno una rapina.