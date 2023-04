Super-fibra, il cablaggio deve essere completato Entro l’anno aula studio in Corso Garibaldi

Il Comune di Perugia prosegue nel percorso volto alla transizione digitale in linea con quanto previsto nel Piano Triennale per l’Informatica nella pubblica amministrazione 2022- 2024. E ieri l’assessore Gabriele Giottoli ha fatto ul punto sui progetti competati e quelli avviati. Così nel documento si nota come lo sportello Suape per la parte edilizia e autorizzazioni paesaggistiche è stato completamente digitalizzato, così come è stato rafforzato il livello di “cyber-sicurezza” del Comune dopo l’attacco hacker dell’anno scorso.

E’ prevista ancora l’estensione della rete Fthh ("super fibra") a tutto il territorio comunale e sollecitazione degli operatori privati per assicurare che il comune sia tutto cablato. In stato avanzato la realizzazione di un’aula studio in corso Garibaldi in accordo con l’Università prevista quest’anno e il museo virtuale con tecniche di video mapping evoluto in via dei Priori e San Francesco al Prato, nella Cappella degli Oddi e del Gonfalone. Inoltre, sono sette i progetti a valere sul Pnrr che sono stati tutti ammessi a finanziamento in tema di digitalizzazione e conseguente dematerializzazione dell’attività amministrativa.

L’elenco è lungo in verità, ma "con questo atto complesso – spiega l’assessore Giottoli – abbiamo inteso dar conto di tutta l’attività che è stata svolta dal Comune sulla transizione digitale. Siamo a buon punto, perché molte cose sono state fatte ed altre sono in fase di realizzazione. In particolare esprimo soddisfazione per il completamento della maggior parte degli interventi strategici in tema di innovazione che porteranno la città di Perugia a raggiungere alti livelli di maturità digitale a livello nazionale".